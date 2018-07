Familienstreit in Düsseldorf eskaliert: Bruder soll 84-jährige Schwester getötet haben

Düsseldorf Gegen den Mann, dem vorgeworfen wird, am Freitagabend seine Schwester (84) getötet zu haben, hat ein Richter Haftbefehl erlassen. Beamte fanden die Frau schwerverletzt im Düsseldorfer Stadtteil Eller auf. Sie starb noch am Tatort.

Nach Angaben der Polizei hatten sich Opfer und der mutmaßlicher Täter über Belanglosigkeiten gestritten. Warum der Streit in der Wohnung der 84-Jährigen an der Von-Krüger-Straße in Düsseldorf-Eller eskalierte, ist weiter unklar. Der 81-Jährige soll seine Schwester so schwer verletzt haben, dass sie trotz notärztlicher Behandlung noch vor Ort verstarb.