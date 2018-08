Überfall vor Hotel in Düsseldorf: Falsche Drogenfahnder rauben iranischen Touristen tausende Dollar und Euro

Düsseldorf Sie seien Polizeibeamte und müssten die Touristen nach Kokain durchsuchen - mit dieser Ansage brachten drei Unbekannte am Freitag in Düsseldorf ein Ehepaar aus dem Iran dazu, ihre Tasche zu öffnen. Dann raubten sie eine große Bargeldsumme und flüchteten. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Die Männer überfielen das Ehepaar laut Polizei in der Nähe ihres Hotels an der Mercedesstraße in Düsseldorf-Mörsenbroich. Um 19 Uhr am Freitag hatte der 44-jährige Iraner mit seiner 34 Jahre alten Frau und dem gemeinsamen Kind das Hotel verlassen und war sofort von den drei Männern angesprochen worden.