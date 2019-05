Fahrzeugkontrolle in Düsseldorf-Flingern : Unbekannter flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Fahrzeugkontrolle in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Während einer Fahrzeugkontrolle in Düsseldorf-Flingern am Dienstagabend ist ein 20 bis 30 Jahre alter Mann vor der Polizei geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Verdächtige flüchtete in der Nacht gegen 23.50 Uhr bei einer Verkehrskontrolle und konnte in der Dunkelheit unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.