Fahrer leicht verletzt : Brennender Lkw auf der A46 in Düsseldorf

Brennender Lkw auf der A46 in Düsseldorf

Düsseldorf Ein brennender Lkw auf der A46 in Düsseldorf-Bilk hat am Dienstagmorgen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Fahrer wurde verletzt, kam ins Krankenhaus. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Ein brennender Lastwagen hat am Dienstag zu einem rund zwei Stunden andauernden Feuerwehreinsatz auf der A46 in Düsseldorf-Bilk geführt. Bei dem Brand verletzte sich der Fahrer leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.