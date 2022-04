Düsseldorf-Heerdt : Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Einbrechern

Düsseldorf Nach einem Einbruch in Düsseldorf-Heerdt im Hebst 2021 sucht die Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachnugskamera nach mehreren Verdächtigen.

Vier Männer sollen im September vergangenen Jahres bei einer Firma in Düsseldorf-Heerdt eingebrochen haben. Nachem die Fahndung bislang ohne Erfolg blieb, hat die Polizei nun Fotos der Verdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Männer stehen in Verdacht, in Lagerräume einer Firma an der Heerdter Landstraße eingebrochen und Gegenstände (Schmuck, Kleidung und technische Geräte) im Wert von 20.000 Euro entwendet zu haben.