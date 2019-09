Foto-Fahndung in Düsseldorf : Polizei sucht Verdächtigen nach sexuellen Übergriffen

Foto-Fahndung in Düsseldorf

Düsseldorf Nach mehreren versuchten Sexualstraftaten im März in Düsseldorf sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach einem Tatverdächtigen.

Nach den zunächst unklaren Übergriffen auf Frauen in Unterbilk und Stadtmitte gehen die Ermittler inzwischen von versuchten Sexualstraftaten aus.

Der Unbekannte hatte sich bereits am Sonntag, 3. März 2019, um 6.30 Uhr einer 42-jährigen Frau im U-Bahnhof genähert und sie massiv bedrängt. Zunächst deutete alles auf ein versuchtes Raubdelikt hin.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten auch hier den Verdacht eines versuchten Sexualdelikts. So wurden sämtliche bekannten Fälle in einem Ermittlungskomplex zusammengeführt. Danach ist der Gesuchte auch in diesen Fällen dringend tatverdächtig.