Fahndung in Düsseldorf : Polizei sucht Verdächtigen nach Betrug mit EC-Karte

Düsseldorf Ein Betrüger hat im Januar mit einer abgefangenen Bank-Karte und der dazugehörigen Pin Geld an Automaten in Düsseldorf abgehoben. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach einem Verdächtigen.

Der Tatverdächtige hat in Düsseldorf-Hamm Geld abgehoben und anschließend mit der Bank-Karte in einem Computergeschäft in Stadtmitte eingekauft. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.