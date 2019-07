Unfall in Düsseldorf : Auto rutscht von Abschlepper ins Gleis der Rheinbahn

Am Morgen musste dieses Auto aus dem Gleisbett gefischt werden. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Kurioser Unfall am Morgen in Düsseldorf-Bilk: An der Fährstraße ist ein Auto von der Brille eines Abschleppwagens gerutscht und ins Gleisbett gerollt. Es kam zu Störungen im ÖPNV.

Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 9.45 Uhr. Offenbar war der Kleinwagen in einer Kurve von der Brille eines Abschleppwagens gerutscht. Er rollte dann weiter ins Gleisbett der Rheinbahn. An der Haltestelle Georg-Schulhoff-Platz kam er zum Stehen.