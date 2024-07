Nach Geiselnahme in Köln Explosion an der Berliner Allee könnte mit Drogengeschäften zu tun haben

Vor einem Geschäftshaus in der Düsseldorfer Innenstadt hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Explosion gegeben. Gegen 1.30 Uhr hatten Anwohner der Berliner Allee einen lauten Knall gemeldet, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Verletzt wurde niemand, am Hauseingang entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenaussagen zufolge soll eine dunkel gekleidete Person unmittelbar nach der Explosion in einem schwarzen Pkw vom Tatort stadtauswärts geflüchtet sein.