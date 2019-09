Kostenpflichtiger Inhalt: Verpuffung in Düsseldorf-Flingern : „Wir dachten erst, der Glascontainer wird geleert“

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Feuerwehreinsatz nach Explosion in Düsseldorf.

Düsseldorf Viele Nachbarn des Hauses, in dem es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Verpuffung kam, wurden von dem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Dass ein Mann bei dem Brand starb, wussten viele am Mittag noch nicht.