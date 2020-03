Telefonbetrüger : Das empfiehlt die Düsseldorfer Polizei

Düseldorf Diese Tipps helfen die Masche von Telefonbetrügern von Beginn an zu durchschauen, um nicht selbst zum Opfer zu werden

Die erste Regel lautet: Immer misstrauisch sein. Oft gibt es gerade am Anfang eines solchen Gesprächs klare Hinweise, dass es sich beim Anrufer um einen Trickbetrüger handelt. So wird der Enkeltrick meistens mit einem „Rate mal, wer am Telefon ist?“ eingeleitet, um den Namen eines Familienangehörigen überhaupt zu erfahren. Eingangs sollte man deswegen immer selbst nach dem Namen des Anrufers fragen oder eine Frage stellen, die nur ein echter Verwandter beantworten kann. Wenn man bereits in ein Gespräch verwickelt wurde und der Anrufer um Geld bittet, ist es ratsam, das Telefonat sofort zu beenden, die Nummer des betreffenden Familienmitglieds herauszusuchen und diesen selbst anzurufen. So kann man sich der Identität des Gesprächspartners versichern.