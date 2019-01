Einsatz von Polizei und Ordnungsamt: Festnahmen bei Kontrollen in Düsseldorfer Shisha-Bars

Festnahmen bei Kontrollen in Düsseldorfer Shisha-Bars

Polizei und Ordnungsamt haben in einer gemeinsamen Aktion mehrere Shisha-Bars in Düsseldorf kontrolliert. Es gab unter anderem zwei Festnahmen.

Die Kontrollen erfolgten laut Polizei in der Zeit von Samstagabend 20 Uhr bis zum frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr. Kontrolliert wurden acht Bars in der Altstadt, in Oberbilk, Friedrichstadt und Stadtmitte.