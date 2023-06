Einsatz in Düsseldorf-Flingern Schornstein auf Wohnhaus droht abzustürzen

Düsseldorf · Der Schornstein auf einem Wohngebäude in Düsseldorf-Flingern hat sich am Donnerstag so stark zur Seite geneigt, dass er abzustürzen drohte. Die Feuerwehr rückte an, um ihn abzutragen.

15.06.2023, 18:15 Uhr

Die arbeiten an dem beschädigten Gebäude in der Mettmanner Straße. Foto: Verena Kensbock

Ein bedenklich in Schieflage geratener Schornstein auf dem Dach eines Wohngebäudes in der Mettmanner Straße in Düsseldorf-Flingern sorgte am Donnerstag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Der gemauerte Schornstein des mehrgeschossigen Hauses neigte sich derart bedrohlich zur Seite, dass er durch die Feuerwehr zunächst gesichert und anschließend kontrolliert abgetragen werden muss. Gemeinsam mit Experten des städtischen Bauaufsichtsamtes wurde das Gebäude eingehend begutachtet und das weitere Vorgehen abgestimmt. Am Nachmittag stufte die Feuerwehr die Lage als statisch ein. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Das Betroffene sowie die angrenzenden Gebäude wurden vorsorglich geräumt. Um eine Beschädigung weiterer Gebäudeteile auszuschließen, hat die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Düsseldorf den Kaminabzug kontrolliert abgetragen. Eingesetzt werden dabei neben dem Bauunfallzug auch der Feuerwehrkran sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Vor Ort konnte man beobachten, dass auf dem Dach spezielle Kisten mit dem Schutt befüllt und dann vom Feuerwehrkran nach unten auf die Straße transportiert wurden. Der beschädigte Schornstein war von der Straße aus nicht zu sehen. Der Einsatz kann laut Feuerwehr noch mehrere Stunden andauern. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich um die Einsatzstelle.

