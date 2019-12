Tipps gegen Diebe : Polizei Düsseldorf warnt zu Silvester vor Einbrechern

Düsseldorf Dieses Jahr gab es seit Weihnachten knapp doppelt so viele Einbrüche wie sonst. Hier die wichtigsten Tipps, um sich zu schützen.

Der frühe Sonnenuntergang im Winter spielt Wohnungseinbrechern in die Hände – ebenso die Feiertage. An Weihnachten und Silvester sowie in den Tagen dazwischen sind viele Menschen im Urlaub oder unterwegs. Ob Besorgungen, ausgedehnte Ausflüge, der Weihnachtsgottesdienst oder der Neujahrsspaziergang: Wohnungen sind verwaist und damit leichte Ziele. Auch die Silvesternacht ist ein beliebter Zeitraum für Einbrüche. Viele Menschen verlassen kurz vor Mitternacht für mindestens eine halbe Stunde das Haus. Das ist mehr als genug Zeit für Diebe. Die vielen Feuerwerkskörper übertönen jedes Einbruchsgeräusch.

Ein Fall aus Düsseldorf, in dem allerdings nicht in eine Privatwohnung eingebrochen wurde, machte 2018 Schlagzeilen: In der Silvesternacht drangen Diebe in Friedrichstadt in das Nachbarhaus eines Edelmetall-Händlers ein, bohrten ein Loch in die Wand und verschafften sich so Zugang zum Tresorraum. Kurz nach Mitternacht benutzten sie den Böller-Lärm als Tarnung für eine Explosion und öffneten so die Tresore. Selbst durch Zeugen, die sie auf der Straße ansprachen, ließen sich die Einbrecher nicht stören. Der Fall war so spektakulär, dass die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im Juli 2018 berichtete.