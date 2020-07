Nach Einbruch in Kosmetikgeschäft in Düsseldorf : Einbrecher bei Polizeikontrolle festgenommen

Die Polizei wollte eigentlich nur ein Fahrzeug kontrollieren, klärte dabei aber einen Einbruch. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Drei junge Männer nahm die Polizei am frühen Mittwochmorgen im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk während einer Kontrolle fest.Sie waren zuvor in ein Kosmetikgeschäft in Pempelfort eingebrochen waren.

Polizeibeamte wollten am frühen Mittwochmorgen drei junge Männer in ihrem Pkw in Oberbilk kontrollieren. Diese Kontrolle endete mit einer Festnahme der Insassen, da diese zuvor in ein Kosmetikgeschäft in Pempelfort eingebrochen waren.

Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigten die Beamten, das Trio in ihrem Honda auf dem Parkplatz der Mitsubishi Electric Halle zu kontrollieren. Daraufhin versuchte der 22-jährige Beifahrer plötzlich die Flucht, zwei Polizisten stellten ihn aber schon in Höhe des S-Bahnhofs Oberbilk. Im Auto und in der Nähe fanden die Beamten Teile einer offensichtlich zerlegten Registrierkasse, die einem Kosmetikgeschäft in Pempelfort zugeordnet werden konnte. Sowohl bei dem 22-Jährigen als auch bei seinen 19- und 22-jährigen Kumpanen konnte ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Nummernschild des Honda eigentlich zu einem Mercedes gehört. Der ebenfalls Fahrer des Wagens stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besitzt keinen Führerschein. Zwei der Männer sind der Polizei bereits bekannt und sollen jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden.

(mma)