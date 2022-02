Düssseldorf-Flingern : Handtasche aus Fahrradkorb geraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Einer Seniorin ist in Düsseldorf-Flingern ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen worden. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei hatte die 72-jährige Düsseldorferin am Dienstag gegen 10.30 Uhr in einer Bankfiliale an der Flurstraße, Ecke Hoffeldstraße, Bargeld abgehoben. Als sie danach auf ihr Fahrrad stieg, griff ein Unbekannter nach ihrer Handtasche im Fahrradkorb. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem ihr der Täter die Handtasche entriss und in unbekannte Richtung flüchtete.