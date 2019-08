Düssseldorf-Düsseltal : Polizei nimmt Trio nach Diebestour fest

Düsseldorf Nach dem Diebstahl eines Kraftrads in Düsseltal konnte die Polizei drei Tätverdächtige vorläufig festnehmen. Das gestohlene Motorrad wurde sichergestellt und dem Besitzer zurückgegeben.

Da staunte ein 22-Jähriger am Dienstagabend nicht schlecht: Durch Zufall schaute er gegen 23 Uhr aus seinem Wohnungsfenster an der Rethelstraße und sah eine ihm unbekannte Person, die gerade sein Motorrad in einem weißen Transporter verschwinden ließ.