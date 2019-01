Tödlicher Unfall in Hessen: Todesfahrer wird in Klinik bewacht

Düsseldorf /Darmstadt Der 18-Jährige, der am vergangenen Sonntag auf einem südhessischen Autobahnparkplatz den Wagen einer Düsseldorfer Familie gerammt und dabei den Tod einer 39-Jährigen verursacht hat, wird in einem Darmstädter Krankenhaus von Justizvollzugsbeamten bewacht.

Der 18-Jährige, der am vergangenen Sonntag auf einem südhessischen Autobahnparkplatz den Wagen einer Düsseldorfer Familie gerammt und dabei den Tod einer 39-Jährigen verursacht hat, wird in einem Darmstädter Krankenhaus von Justizvollzugsbeamten bewacht. Ein Untersuchungsrichter hatte am Montag Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann erlassen, der ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war. Ersten Ermittlungen zufolge soll er mit Tempo 150 von der A5 auf den Parkplatz „Fuchsbuckel" eingeschert sein, auf dem der Mazda der Düsseldorfer Familie stand. Die 39-Jährige und ihr Sohn, die auf der Rückbank saßen, während der Vater austreten war, wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Ihr Wagen wurde durch die Wucht der Kollision noch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, in dem sich allerdings niemand befand. Die Mutter erlag wenig später ihren Verletzungen in einem Krankenhaus in Darmstadt. Der zehnjährige Sohn konnte inzwischen aus der Klinik entlassen werden. Wie der Vater steht der Junge unter Schock.