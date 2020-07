Oberbilker Markt in Düsseldorf : Ein Geisterrad zur Erinnerung an das Unfallopfer

Düsseldorfer Fahrradfahrer versammelten sich zum Gedenken an der Stelle, an der am Montag ein Radfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt wurde. Foto: RP/Stefani Geilhausen

Düsseldorf Am Oberbilker Markt hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, am Mittwochabend ein sogenanntes Geisterrad aufgestellt, um an den am Montag tödlich verunglückten Radfahrer zu erinnern.

Die Kreidemarkierungen der Polizei sind auf dem Asphalt der Mindener Straße noch gut zu erkennen. Mit den Ziffern und Zeichen können wohl die wenigsten der rund 40 Menschen, die sich am Mittwoch am Justizzentrum versammelt haben, etwas anfangen. Aber jeder von ihnen weiß, was diese Spuren zu bedeuten haben: Am Montagmorgen ist hier ein Mensch gestorben. Einer, der wie sie mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs war. Und der von einem vom Oberbilker Markt einbiegenden Lkw erfasst worden ist.

Radfahrer, 53 Jahre, steht auf dem Schild an dem weißlackierten, mit Blumen geschmückten Rad. „Zum Gedenken, zum Innehalten, zur Erinnerung.“ Und natürlich: „Zur Verhinderung“.

Das weiße Fahrrad soll an den 53-Jährigen erinnern und auf die gefährliche Einmündung aufmerksam machen. Foto: RP/Stefani Geilhausen

Wir wollen, sagt ADFC-Aktivistin Lerke Tyra, „Aufmerksamkeit erreichen, wir wollen, dass jeder sieht, dass hier eine gefährliche Einmündung ist, und dass alle aufpassen müssen.“

Es gehe nicht um Schuldzuweisung. Wie es zu der tödlichen Kollision des nach rechts einbiegenden Lkw mit dem entgegenkommenden Radler kam, werde von der Polizei ermittelt. „Der Lkw-Fahrerin geht es sicher schlecht, das muss furchtbar auch für sie sein“, sagt Tyra. Sie will mit ihrer Gruppe solche Unfälle verhindern, indem sie sich für bessere Infrastruktur, die Entschärfung von Gefahrenstellen wie eben dieser Kreuzung am Oberbilker Markt stark macht, und auch für das Bewusstsein, dass Fahrradfahrer als Verkehrsteilnehmer auch bei der Planung berücksichtigt werden müssen wie alle anderen auch.

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 5 Bilder Schwerer Unfall am Amtsgericht in Düsseldorf

Es ist das erste „Ghost Bike“ seit langem, dass der ADFC in der Stadt aufstellt. Frühere sind weggeräumt worden, in Köln dagegen lasse die Stadt die zweirädrigen Mahnmale stehen, die in New York ihren Ursprung haben. Jetzt hofft der Club nicht nur, dass auch in Oberbilk seine Mahnung erst einmal bleiben darf. Und, sagt die Organisatorin, „wir wünschen uns, dass wir nicht noch mehr davon aufstellen müssen“.

(sg)