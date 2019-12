Exklusiv: Die Krimi-Cops : Silvesterpunsch

Foto: grafik

Exklusiv für die RP Düsseldorf und ihre Leser haben sich die Autoren in Uniform ausnahmsweise kurzgefasst. Im zweiten RP-Silvesterkrimi der Krimi-Cops beweist sogar Ermittler Struller Herz.

Sie zog seine rechte Hand vom Hintern. „He, nicht so forsch, mein Lieber.“

„Was für ein Knackarsch“, summte ihr Begleiter begeistert. „Das Teil entwickelt einen enormen Aufforderungscharakter.“

„Mein lieber Sven, ich weiß, dass mein Hintern toll ist. Aber stumpfes Gegrabsche entwickelt bei mir auch einen enormen Aufforderungscharakter: einen Ohrfeigen-Aufforderungscharakter.“

„Ich dachte, wir knutschen noch ein bisschen“, zog der junge Mann eine Schnute und sich den Kragen seiner dicken, dunkelbraunen Winterjacke hoch.

„Sehr gerne, aber doch nicht hier. Mitten auf dem Burgplatz? Es ist doch viel zu kalt. Und zugig. Lass dir was Besseres, was Spannenderes einfallen.“ Grinsend zog der junge Mann eine kleine Flasche Prosecco aus der Innentasche seiner Jacke und drückte sie ihr in die Finger. „Vielleicht ist das ja schon spannend und wärmend genug.“

„Immerhin ein überraschend guter Anfang“, lachte Lisa und ließ die Flasche in ihrer Umhängetasche verschwinden. Sie war neugierig, ob der flotte, gutaussehende Sven, den sie vor ein paar Stunden auf der Bolkerstraße im Spiegel kennengelernt hatte, tatsächlich genauso fantasievoll war, wie er vorgegeben hatte zu sein. Derzeit Single, war der Gedanke, zum Jahreswechsel vielleicht doch nicht allein auf der Couch zu sitzen und bejammernswert an einem einsamen Silvesterpunsch zu nippen, durchaus reizvoll.

Fast gleichzeitig fielen ihre Blicke in diesem Moment auf das Riesenrad, das wie jeden Winter zur Weihnachtszeit den Burgplatz zierte. Und genauso gleichzeitig löste sich aus dem Schatten des Fahrgeschäfts eine Gestalt. Ein junger Mann winkte ihnen zu. „Ist das da nicht viel zu windig?“

„Kannst du Gedanken lesen?“, fragte Sven. Der Mann, dessen Gesicht im Schatten seines Kapuzen-Sweatshirts kaum zu erkennen war, lachte. „Wenn man euch beide sieht, braucht man nicht viel zu lesen.“ Lisa schmiegte sich enger an ihren neuen Begleiter. Ihr fröstelte. Der Unbekannte nickte Richtung Riesenrad. „Für einen Zwanni schließe ich euch eine Gondel auf. Klingt das spannend?“

✻✻✻

Struller erblätterte die letzte Seite seiner Fachlektüre. Rheinische Post. Neben dem Artikel mit nützlichen Pflegetipps zum Weihnachtsbaum wurde er fündig. Skandal! Jemand hatte die neue Umweltspur auf der Merowinger Straße übermalt. Struller gluckste böse. „Das ist ja jetzt wohl ein Fall für die … Spurensicherung.“ Er faltete die Zeitung gründlich zusammen, schob sie in die oberste Schublade seines Schreibtischs und warf sie zu. Zufrieden erhob er sich aus seinem Bürostuhl und griff zur Jacke. Zufrieden, denn er hatte seinen letzten Arbeitstag vor dem wohlverdienten Urlaub über Silvester schonend und ohne fiese Störungen in einen gnädigen Start führen können. Eine seiner Kernkompetenzen.

„Silvester.“ Er hatte seine dienstlichen Vorgänge schon gecheckt, da war nichts Wichtiges mehr dabei, der Rest hatte Zeit bis nächstes Jahr. Da ging es ihm arbeitstechnisch deutlich besser als den Kollegen vom Kriminalkommissariat 13, die seit ein paar Wochen einen üblen Typen zu jagen hatten, der an den Wochenenden in der Altstadt jungen Frauen nachstellte, sie mit KO-Tropfen außer Gefecht setzte und ausraubte. Immer übel, so was. Über den Jahreswechsel planten seine Kollegen einen aufwendigen Sondereinsatz. Ein Blick auf die GdP-Uhr an der Wand verriet ihm nun, dass es inzwischen acht Uhr war. Zeit für ein leckeres Frühstück. Wie pflegte seine Mutter immer zu sagen: „Ohne Mampf, kein Kampf!“ In diesem Moment flog die Bürotür auf. Sein Chef, Ferdinand Hengstmann, stürmte herein. „Ah, gut, dass ich Sie gleich erwische, Herr Struhlmann!“

„Was soll daran gut sein?“, fragte Struller. Hengstmann stutzte kurz und sammelte sich. „Äh, also, Sie müssen zum Riesenrad. Burgplatz.“

„Riesenräder sind nicht mein Ding. Die sind so riesig. Ich bin mehr der Fischbudentyp. Backfisch. Mit Remoulade. Den Glühwein im Pavillon am alten Carsch-Haus finde ich klasse.“

„Äh, was? Äh, Burgplatz. Schrecklich. Ein Tötungsdelikt. Quasi.“ Struller seufzte. Er hatte es doch gesagt. Riesenräder waren nicht sein Ding.

✻✻✻

Faserspuren-Harald, der Chef der Düsseldorfer Spurensicherung, erwartete Struller inmitten eines kleinen Weihnachtsmarktes am Fuß des Riesenrades. Um diese Uhrzeit war es draußen noch dunkel. Daher hatte er die stimmungsvoll blau beleuchtete Stahlkonstruktion mit Fortuna-Düsseldorf-Emblem an der Nabe schon von weitem bewundern können. Jetzt kamen noch die flackernden Blaulichter eines Rettungswagens und mehrerer Streifenwagen hinzu. „Na, Prost Mahlzeit“, grüßte Struller. „Morgen“, grüßte Harald zurück und deutete mit weiter Geste auf das Gerät vor ihnen. „Ist das nicht ein tolles Teil?“

„Was soll denn daran toll sein?“

„Wenn du oben in der Gondel sitzt, hast du einen großartigen Überblick. Da kannst du bis nach Köln gucken.“ Struller zuckte wenig beeindruckt mit den Schultern. „Wer sollte das wollen?“ Faserspuren-Harald verdrehte die Augen und führte Struller ein paar Stufen hoch zum Einstieg in die Gondeln. Struller schniefte, als Harald ihm die erste Lache zeigte. „Blut“, stellte Struller fest. „Sicher. Hast du Glühwein erwartet? Blut. Und zwar jede Menge davon.“

Die Tür zur Gondel war geöffnet, zum Einstieg bereit. An der Schwingtür befand sich eine blutrote Wischspur. Auch auf dem Boden der Fahrkapsel entdeckte Struller eine kleine Lache. Er erkannte durch den breiten Spalt zwischen Gondel und Einstiegsempore, dass unter der Gondel der Rettungsdienst samt Notarzt arbeitete. Faserspuren-Harald erklärte. „Ein junger Mann, circa 25 Jahre alt, keine Papiere. Eine Kopfverletzung, das rechte Bein gebrochen, unterkühlt, nicht bei Bewusstsein. Die vom Notarztteam stabilisieren ihn. Die Feuerwehr muss ihn rausholen und bringt ihn dann in die Uni-Klinik.“

„Kopfverletzung? Kein offener Bruch?“, wunderte sich Struller. „Hier ist doch alles voller Blut?“

„Nicht von ihm. Da hat noch jemand anderes geblutet. Und zwar so richtig.“ Struller runzelte nachdenklich die Stirn. Mist. Mit so einem blutigen Spurenbild schied ein selbstverschuldeter Unfall praktisch aus. Ein Polizist in Uniform trat an sie ran. „Wir haben einen Zeugen.“

✻✻✻

Der Stadtstreicher trug eine Sonnenbrille und hatte sich als der halbblinde Ingo vorgestellt. „Ich bin Augenzeuge.“

„Du bist halb blind“, wies Struller auf einen bei Augenzeugen nicht ganz unwesentlichen Umstand hin.

„Aber nicht ganz, du Stratege. Im Dunkeln sehe ich mit meinem einen Auge mehr als andere mit zwei. Nachts bin ich ein Uhu.“

„Und was genau hast du gesehen?“

„Gibt’s ne Belohnung?“

„Eine Taucherbrille. Sag, was du weißt, sonst klau ich dir die Augenklappe.“

„War gegen vier Uhr heute Nacht. Das Riesenrad war schon lange geschlossen. Trotzdem waren da plötzlich zwei oder drei Leute in der untersten Gondel.“

„Zwei oder drei?“

„Erst meine ich, drei Personen gesehen zu haben. Eine blonde Frau und zwei Typen, einer mit ´ner dunkelbraunen Jacke, einer mit ´nem Kapuzen-Sweatshirt. Ich guck’ so hin und wundere mich. Plötzlich höre ich eine Frau schreien und sehe, wie die zwei Männer sich in der Gondel heftig rangeln.“

Struller nickte. „Und dann?“

„Hab ich mich um die Sache nicht weiter gekümmert. Ich wurde abgelenkt.“ Der halbblinde Ingo deutete auf eine Flasche Rotwein. „Ich bin eingeschlafen.“

✻✻✻

Drei Stunden später riss Struller die Tür zum Labor auf. „Hallo, Doc, hast du schon Ergebnisse für mich?“ Doc Stich, dem Gerichtsmediziner, glitt vor Schreck das Skalpell aus den Fingern, die Klinge landete zitternd im Oberschenkel der Leiche vor ihm. „Kannst du nicht anklopfen, wie normale Menschen auch?“

„Ich bin kein normaler Mensch.“

„Das stimmt allerdings. Ich kann nicht hexen, Struller.“

„Wäre aber gut.“

„Das einzige, was ich schon sagen kann, ist, dass das Blut von einer weiblichen Person stammt.“

„Einer weiblichen?“, fragte Struller nach.

„Ja. Sag ich doch. Die Blutgruppe ist selten. AB negativ.“ Struller entnahm seinem Blouson das Handy und drückte Tasten. „Struhlmann hier, check die Einsätze der letzten Nacht, ob in der Nähe der Altstadt eine blutige weibliche Person aufgegriffen worden ist. Wenn nicht, ruf’ alle Krankenhäuser an, ob heute Nacht eine Frau eingeliefert wurde. Blonde Haare, Blutverlust, Blutgruppe AB negativ.“

„Entschuldigung“, sagte derweil Doc Stich und entnahm dem Toten vor sich mit einem schmatzenden Geräusch das Skalpell.

✻✻✻

Die junge Frau hieß Lisa und wohnte in Derendorf. Passanten hatten die verwirrte, verletzte Frau im Hofgarten aufgegriffen. Ein Krankenwagen hatte sie ins Marienhospital gebracht. Struller fand, dass sie hübsch aussah. Selbst jetzt. Mit dem Verband. Über der gebrochenen und gerichteten Nase.

„Er hat gesagt, er heißt Sven und kommt aus Hochdahl.“ Struller, an ihr Krankenbett gelehnt, hatte sie zuvor auf den aktuellen Stand seiner Ermittlungen gebracht und nickte aufmunternd.

„Ich habe ihn im Spiegel kennengelernt. Er war echt nett. Ich bin Single. Ich hatte keine Lust, den Silvesterabend alleine mit ´nem Punsch auf der Couch zu feiern. Wir haben geflirtet, ich war nicht abgeneigt. Dann haben wir am Riesenrad gestanden, als uns plötzlich ein junger Mann ansprach, der sagte, wir können in eine Gondel einsteigen.“

„In eine Gondel?“

„Ja, er hatte einen Schlüssel. Vielleicht war es ein Angestellter vom Riesenrad, der sich ein paar Euro nebenbei verdienen wollte. Sven hat ihm einen Zwanziger gegeben und wir sind ´rein in die Gondel. Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern.“ Strullers Blick fiel nochmals auf Lisas bandagierte Nase. Tja, statt Punsch aus dem Glase Punch auf die Nase. Die junge Frau richtete sich schluchzend im Krankenbett auf. „Warum hab’ ich Sven unter der Gondel verletzt liegen gelassen? Und überhaupt, oh Gott, wie geht es ihm?“ Zumindest da hatte Struller eine gute Nachricht. „Die Kopfverletzung ist nicht wirklich schwerwiegend, der Beinbruch wird verheilen. Er ist unterkühlt. Die Ärzte lassen ihn durchschlafen. Er wird wieder.“

Erleichtert sackte sie zurück ins Kissen. Struller notierte die mehr oder weniger dürftige Personenbeschreibung, als Lisa plötzlich lächelte. „Dann können wir die Flasche Prosecco vielleicht doch noch gemeinsam trinken.“

✻✻✻

Der Mann mit dem Rauschebart und der Reibeisenstimme sah aus wie der Weihnachtsmann. Dass er schmatzend eine Zigarre schmauchte, wirkte daher irritierend. Der Riesenrad-Santa schüttelte den Kopf. „Auf keinen Fall war das einer meiner Mitarbeiter.“

„Sicher?“, hakte Struller nach.

„Da schwör’ ich drauf“, schmauchschmatzte der Mann. „Niemals würde einer von denen so eine Scheiße machen.“

✻✻✻

Das ist merkwürdig“, murmelte Faserspuren-Harald. „Was?“, fragte Struller genervt, denn bei Faserspuren-Harald war immer irgendetwas merkwürdig. Struller hatte versuchen wollen, aufgrund möglicher Fingerabdrücke, die immer noch unbekannten Personalien dieses Svens aus der Uni feststellen zu können.

„Auf der Proseccoflasche sind keine Fingerabdrücke. Außer die der Frau.“

„Was ist daran merkwürdig?“

„Da sollten schon auch die des Käufers drauf sein. Und die des Verkäufers. Die Flasche wirkt wie gerade erst gründlich saubergewischt.“

„Das spricht für den Kiosk. Ich werde dem Betreiber übers Gesundheitsamt ein Lob aussprechen lassen“, knurrte Struller. Der Spurenchef verdrehte die Augen. „Mann, hast du eine schlechte Laune.“

„Guck mal auf die Uhr, ich hab schon lange Feierabend. Ich freue mich auf einen entspannten Silvesterabend. Füße hoch, mit einer Tüte Chips, einem Sixpack und einem indizierten Horrorfilm.“

„Jeder wie er mag“, murmelte Faserspuren-Harald irritiert.

„Das ist exakt mein Motto, du Knaller. Ich fahr jetzt in die Uni-Klinik. Wenn dieser Sven immer noch im künstlichen Schlaf gehalten wird, wecke ich ihn persönlich und befrag` ihn.“

✻✻✻

Morgen“, sagte der Chefarzt.

„Ist mir zu spät“, zischte Struller. „Frühestens morgen“, beharrte der Arzt und drückte im weißen Kompetenzkittel sein beachtliches Medizinerkreuz durch. Struller erwog nur kurz, ihn einfach zur Seite zu drücken. Der Gott in Weiß war breit gebaut. Mächtiger Brustkorb, kräftige Oberarme. Nun ja, als Chirurg hatte er sicher häufig dicke Bretter zu bohren. Oder Knochen. Stattdessen warf Struller einen Blick auf den jungen Mann, der – an ein paar Apparate angeschlossen – im Krankenbett lag. Um die 25 Jahre alt. Sportlich, angenehme Erscheinung. Von den Kabeln, an denen er hing, mal abgesehen. Würden ein hübsches Paar abgeben, der und Lisa. Struller deutete fragend auf den Haufen Klamotten auf einem Stuhl neben dem Bett „Das sind seine Klamotten, Doktor …?“

„Herz. Ja, sind es. Leider kein Ausweis, keine Krankenkarte, keine Geldbörse. Außer dass er mit Vornamen Sven heißen soll, haben wir von ihm nichts.“ Struller griff sich die Jeans und fuhr durch die Taschen.

„Ich sagte doch: kein Ausweis“, nölte Dr. Herz. Struller stutzte. Und zog mit spitzen Fingern etwas aus der Gesäßtasche. Sein Pulsschlag galoppierte. „Ein Zwanzig-Euro-Schein? Der bringt uns auch nicht weiter“, unkte der Arzt. Struller wusste es besser. Der Geldschein änderte alles.

Vorsichtig legte er den Zwanziger auf einen Tisch und zog sein Handy aus dem Jackett. „Harald? Ich brauche dich hier in der Uni-Klinik. Ich hab möglicherweise Fingerabdrücke. Von Sven? Nein, Sportsfreund. Eben nicht.“

✻✻✻

Sven hieß mit richtigem Vornamen Torsten. Er besaß auch einen Nachnamen und wohnte tatsächlich in Hochdahl. Durch die von Struller entsandten Streifenbeamten ließ er sich dort widerstandslos festnehmen. Wegen mehrerer kleiner Delikte hatte man ihm einst die Abdrücke abgenommen, die mit denen auf dem Zwanzig-Euro-Schein übereinstimmten. Schon in der ersten Vernehmung gab er zu, derjenige zu sein, der seit einigen Wochen in der Altstadt Frauen ansprach und dann mit KO-Tropfen außer Gefecht setzte, um ihre Taschen zu plündern. Dazu führte er stets eine entsprechend präparierte Proseccoflasche mit sich. Faserspuren-Harald hatten die fehlenden Fingerabdrücke auf Lisas Flasche ja schon stutzig gemacht. Lisa hätte sein nächstes Opfer werden sollen...

„Klasse, Struller“, bedankte sich der Chef des Kommissariats 13. „Der Drecksack sitzt hinter Schloss und Riegel. Ich kann unseren Sondereinsatz zu Silvester absagen und die Kollegen können in trauter Runde den Jahreswechsel feiern. Du hast echt einen gut, Kollege.“

„Da komm ich drauf zurück, Markus“, sagte Struller.