Kostenpflichtiger Inhalt: Tumulte in Düsseldorfer Uniklinik : Pöbeleien sind Alltag in der Notaufnahme

Die Notaufnahme der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Mehrere junge Männer haben in der Notfall-Ambulanz der Uniklinik Absperrungen ignoriert und das Personal angepöbelt. Wir haben in anderen Krankenhäusern nachgefragt und erfahren: So etwas ist kein Einzelfall in Düsseldorf.