Düsseldorfer Innenstadt : Kö-Bogen-Tunnel nach Stromausfall gesperrt

Düsseldorf Ein Stromausfall hat am Mittwochmorgen in der Düsseldorfer Innenstadt unter anderem dazu geführt, dass der Kö-Bogen-Tunnel für den Verkehr gesperrt wurde. Auch in Teilen der Altstadt war der Strom weg.

Die Meldung über die automatische Sperrung des Kö-Bogen-Tunnels ging um 9.47 Uhr bei der Polizei ein, wie ein Sprecher sagte.

Eine Sprecherin der Düsseldorfer Stadtwerke sagte, der Stromausfall habe von 9.38 Uhr bis 9.41 Uhr gedauert, betroffen seien große Teile Altstadt und von Stadtmitte gewesen. „20.000 bis 30.000 Haushalte waren kurzzeitig ohne Strom“, sagte die Sprecherin.

Die Ursache sei noch nicht klar, möglicherweise habe ein Defekt in einem Trafohäuschen vorgelegen.

Ein Augenzeuge berichtete, dass in der Altstadt unter anderem im Andreas Quartier Stromversorgung ausgefallen war.

(csr)