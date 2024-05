Einsatz im Düsseldorfer Hofgarten Polizist in Freizeit erkennt Intensivtäter - Festnahme

Düsseldorf · Der 20-Jährige wird verdächtigt, in Düsseldorf-Oberbilk zwei Raubtaten begangen zu haben. Ein Polizist, der in seiner Freizeit in der Innenstadt unterwegs war, erkannte den Heranwachsenden. Herbeigerufene Kollegen nahmen den jungen Mann fest.

10.05.2024 , 15:42 Uhr

Keinen Feierabend kannte ein Ermittler des Jugendkommissariats der Düsseldorfer Polizei, als er am Donnerstag in seiner Freizeit einen 20-jährigen Intensivtäter erkannte, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er rief Kollegen, die den Heranwachsenden festnahmen. Ermittler des Jugendkommissariats hatten den jungen Mann als dringend Tatverdächtigen eines schweren Raubes Ende April in und eines Raubes Mitte April in Oberbilk identifiziert. Ein Richter erließ daraufhin Haftbefehl. Der Kriminalkommissar des Polizeipräsidiums Düsseldorf war privat im Bereich des Hofgartens unterwegs und entdeckte den in der Vergangenheit durch zahlreiche Gewalt- und Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen auf einer Parkbank. Er informierte Kollegen der Polizeiinspektion Mitte, die den mutmaßlichen Täter festnahmen. Ihm sollte noch am Freitag der Haftbefehl durch einen Richter verkündet werden.

(csr)