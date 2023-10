Im Düsseldorfer Hauptbahnhof Reisender mit E-Scooter angefahren und schwer verletzt

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Samstagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen unbekannten Täter. Er fuhr mit seinem E-Scooter einen Reisenden an. Dieser stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.