Kontrolle am Düsseldorfer Hauptbahnhof : Pistole, Messer, Schlagringe in der Waffenverbotszone

Düsseldorf Der Düsseldorfer Hauptbahnhof war von Freitag bis Sonntag wieder Waffenverbotszone. Viele hatten das wohl nicht mitbekommen oder es war ihnen egal. Eine Pistole, Messer, ein Schlagring und Pfefferspray wurden unter anderem gefunden.

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof hatte die Bundespolizei von Freitag (22. April) bis Sonntag (24. April) jeweils von 16 bis 6 Uhr eine Waffenverbotszone per Allgemeinverfügung erlassen - was viele Reisende wohl nicht mitbekommen hatten oder schlicht ignorierten. Einsatzkräfte führten in der Zeit stichprobenartige Kontrollen durch und ahndeten dabei 30 Verstöße gegen das Verbot. In 15 Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.