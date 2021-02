Düsseldorfer Hauptbahnhof : Mann war nur mit Pfefferspray zu bändigen

Der Hauptbahnhof Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der Hinweis auf eine fehlende Corona-Maske führte am Wochenende in Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung, in der Bundespolizisten am Ende Pfefferspray einsetzen mussten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei leistet ein Mann (38) im Düsseldorfer Hauptbahnhof in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Um den Mann zu bändigen, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Die vorangegangenen Maßnahmen richteten sich gegen seinen 57-jährigen Begleiter, in die er sich einmischte und versuchte eine Kontrolle zu verhindern.

Die eingesetzten Bundespolizisten sprachen den 57-Jährigen im Hauptbahnhof auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Als die Beamten für die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens die Personalien des Mannes feststellen wollten, kam dieser der Aufforderung nicht nach und sein Begleiter mischte sich ein, indem er sich dazwischen drängte.

Eine Beamtin versuchte, den 38-Jährigen an der Schulter zurückzuziehen, damit ihre Kollegen die Personalienfeststellung bei dem 57-Jährigen durchführen konnten. Dies erwiderte der Mann mit einem Schlag nach der Beamtin und traf ihre Hand. Anschließend brachten die Beamten den Mann zu Boden. Er beruhigte sich nicht und stieß die Uniformierten von sich.

Um ihn unter Kontrolle zu bringen, drohten ihm die Beamten den Einsatz von Pfefferspray an. Das ließ ihn zunächst unbeeindruckt. Nach dem Pfeffersprayeinsatz ließ sich der Mann fesseln und zur Dienststelle bringen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten mit diversen Kraftausdrücken.

Der aggressive Mann war alkoholisiert und musste zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Am frühen Sonntagmorgen konnte er entlassen werden.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes, tätlichen Angriffs, der Beleidigungen sowie der Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten wurden nicht verletzt. Der 57-Jährige konnte direkt nach der Feststellung der Personalien seiner Wege gehen.

(csr)