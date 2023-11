Verkauf über Kleinanzeigen Düsseldorfer Golfverkäufer verschickt Kartoffeln statt Barren

Als Sicherheit habe der Verkäufer aus Düsseldorf sich mit einem deutschen Personalausweis legitimiert, den er im Internet „hochgeladen“ habe, berichtet die Polizei. Der Käufer habe daraufhin das Geld auf ein Konto überwiesen und einige Tage später bei einer Poststelle per Nachnahme ein Päckchen abgeholt, in dem der angebliche Goldbarren hätten sein sollen. Doch stattdessen steckten nur zerknülltes Küchenpapier und vier Kartoffeln in dem Karton, offensichtlich um dem Empfänger ein höheres Gewicht vorzutäuschen.