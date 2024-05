Festnahmen am Düsseldorfer Flughafen Statt nach Antalya ging die Reise in die JVA

Eine ebenfalls nach Antalya reisende 63-Jährige wurde am Abend des Tages kontrolliert. Bei ihr stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Aachen im November 2023 einen Haftbefehl wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Tateinheit mit unerlaubter Einfuhr von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gegen sie erlassen hatte. Doch die Frau konnte die Geldstrafe in Höhe von 1470 Euro begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 49 Tagen abwenden. Danach wurde ihr die Ausreise gestattet.