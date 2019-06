Düsseldorfer Altstadt : Zwei Männer bei Attacke mit Messer schwer verletzt

Düsseldorf Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag an den Kasematten. Der mutmaßlichen Täter ist flüchtig.

Zwei junge Männer (18 und 20 Jahre alt) aus Duisburg wurden in der Nacht zu Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Rheinufer von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr bestand am Sonntag nicht, wie die Polizei mitteilt. Ein dritter Begleiter erlitt leichte Verletzungen. Nach dem unbekannten Täter wird gefahndet. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen des Vorfalls.