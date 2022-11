Düsseldorfer Altstadt Messer und eine Pistole bei Kontrollen entdeckt

Immer wieder kommt es in der Altstadt zu blutigen Gewalttaten, häufig sind dabei auch Messer im Spiel. Zum Zeitpunkt der Kontrollen kam es am späten Samstag zu einem weiteren Zwischenfall mit einer Stichwaffe knapp außerhalb der Waffenverbotszone in Stadtmitte. Ein 24-Jähriger wurde dabei, vermutlich durch einen Minderjährigen, so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.