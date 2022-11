Einsätze in der Düsseldorfer Altstadt : Halloween weitgehend ruhig verlaufen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt waren an Halloween zahlreiche Feiernde unterwegs. Zu schwereren Zwischenfällen ist es in diesem Jahr laut Polizei nicht gekommen.

Obwohl zu Halloween in der Düsseldorfer Altstast zahlreiche Feiernde unterwegs waren, kam es zu keinen schweren Zwischenfällen. Die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Mitte meldete nach dem Nachtdienst keine besonderen Vorkommnisse.

Die Kräfte waren mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei bis in den frühen Morgen präsent. Fälle von Randale, Körperverletzungen und Streitigkeiten habe man, so teilte die Polizei mit, durch „frühes und konsequentes Einschreiten“ unterbinden können.

„Vor Mitternacht waren die Bereiche am Rheinufer und der Kernbereich der Altstadt schon sehr gut gefüllt. Das Einsatzgeschehen bewegte sich auf relativ geringem Niveau“, hieß es in der Mitteilung. Nach Mitternacht habe der Zulauf in die Altstadt dann zugenommen und die Stimmung unter den zunehmend alkoholisierten Besuchern sei aggressiver geworden.

Dementsprechend seien auch Zahl und Intensität der Einsatzanlässe auf ein hohes Niveau angestiegen. Ab 4 Uhr habe sich die Lage dann wieder entspannt. Schwere Straftaten oder besondere Ereignisse seien bislang nicht bekannt oder angezeigt worden.

(csr)