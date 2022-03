Düsseldorfer Altstadt : Festnahme nach Messerstecherei am Burgplatz

Karnevalisten auf dem Burgplatz in der Altstadt. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter der Messerstecherei am Sonntag in der Düsseldorfer Altstadt kann die Polizei einen Erfolg vermelden. Der Hauptverdächtige und sein Begleiter stellten sich der Polizei.

Kostenpflichtiger Inhalt Am Sonntag kam es in der Düsseldorfer Altstadt zu einer Gewalttat, bei der drei junge Männer teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwochmorgen, es gebe bei der Fahndung nach dem Täter einen Erfolg zu vermelden.

Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag öffentlich mit einem Bild nach einem Tatverdächtigen gefahndet hatten, meldeten sich der Gesuchte und sein mutmaßlicher Mittäter am Dienstagabend bei der Bundespolizei. Der 17-jährigen Haupttäter steht im Verdacht, drei Personen am Sonntag in der Altstadt durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Er soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Verdächtige soll am Tulpensonntag gegen 17.40 Uhr am Burgplatz auf drei junge Männer eingestochen und sie zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Sein Begleiter soll ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Alle drei Opfer, 17, 18 und 22 Jahre alt, kamen in Krankenhäuser und mussten operiert werden. Der 17-Jährige schwebte am Dienstag noch immer in Lebensgefahr.

