Einsatz an Düsseldorfer Pegeluhr : Feuerwehr muss Flammen auf Ausflugsschiff löschen

Düsseldorf Die Feuerwehr musste am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr ausrücken, um auf dem Ausflugsschiff „Jan Wellem“ der KD einen Brand zu löschen.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich die Maschine wegen eines Defekts überhitzt, ausgetretenes Öl hatte sich entzündet. Der Schiffsführer hatte bereits bei der Fahrt aus dem Hafen bemerkt, dass etwas mit dem Motor nicht stimmte, kurz darauf schlug die Feuermeldeanlage an. Als die Feuerwehr am Unteren Rheinwerft eintraf, hatte das Schiff am Steiger der Pegeluhr angelegt, die Passagiere hatten es bereits verlassen. Die Besatzung hatte im Maschinenraum eine Verrauchung bemerkt und deshalb die Tür verschlossen. Die Feuerwehr löschte den Brand in kurzer Zeit und entrauchte den Maschinenraum. Ein Sprecher der Feuerwehr lobte das besonnene Verhalten von Besatzung und Passagieren. Die Wehr war mit 13 Fahrzeugen, drei Booten und mit 50 Einsatzkräften vor Ort.