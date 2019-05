Unfall in Düsseldorf : Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle der Polizei

Düsseldorf In der Nacht zu Donnerstag ist der Fahrer eines BMW in Oberbilk vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Später verursachte der Fahrer einen Unfall, er könnte verletzt sein.

Die Polizei wollte gegen 4 Uhr morgens einen BMW anhalten, der am Worringer Platz über eine rote Ampel gefahren und in die Kölner Straße abgebogen war. Dazu hatten die Beamten das Signal "Stopp Polizei" und das Blaulicht eingeschaltet, berichtet die Polizei. Der Fahrer habe beschleunigte und sei mit deutlich überhöhten Geschwindigkeit in Richtung Oberbilk gerast. An der Kölner Straße/Karl-Geusen-Straße seien auf der Fahrbahn deutlich Reifenabrieb und Driftspuren zu sehen gewesen.