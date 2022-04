18-Jähriger in Düsseldorf lebensgefährlich verletzt : Zweite Festnahme nach Messerstecherei in U79

Lohausen Bahnsteig Düsseldorf U79 Messerstecherei Ostern 2022 Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Polizei hat einen weiteren jungen Mann festgenommen, der an der Messerattacke auf einen 18-Jährigen in einer U-Bahn beteiligt gewesen sein soll. Es besteht dringender Tatverdacht. Untersuchungshaft wurde angeordnet.

Nach einer Messerstecherei an Karfreitag, bei der ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Polizei nun einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der mutmaßliche Mittäter ist 18 Jahre alt. Ein Richter hat am Donnerstag Haftbefehl gegen ihn erlassen, es bestehe dringender Tatverdacht, heißt es. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission „Waggon“ waren in den vergangenen Tagen Hinweisen auf eine mögliche Mittäterschaft nachgegangen, die sich weiter verdichtet hätten, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung dauern an.

In der Nacht zu Karfreitag wurde ein 18-Jähriger in der U79 nach einem Streit zwischen zwei Gruppen mit einem Messer attackiert. Das Opfer erlitt mehrere Stiche in den Bauchraum – es bestand Lebensgefahr. Mittlerweile ist der junge Mann auf dem Weg der Besserung, sein Gesundheitszustand ist stabil.

Noch am Freitagabend wurde Kostenpflichtiger Inhalt ein erster Tatverdächtiger festgenommen. Durch Videoaufnahmen der Rheinbahn konnten die Ermittler einen 16-Jähriger ermitteln und am späten Abend in der Wohnung seiner Eltern festnehmen. Ein Richter ordnete am Samstag die Untersuchungshaft an, der Verdacht lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

(veke)