Königsallee in Düsseldorf : Zwei Schwerveletzte bei Unfall mit Miet-Rollern

Foto: Gerhard Berger 6 Bilder Unfall mit zwei Miet-Rollern an der Königsallee.

Düsseldorf Am Mittwochabend sind an der Königsallee in Düsseldorf zwei Miet-Roller in einem Unfall kollidiert. Zwei Personen wurden schwer, eine leicht verletzt.

Wie es zu dem Unfall an der Königsallee / Ecke Bastionsstraße kam, ist noch unklar. Im Einsatz waren Notarzt und Krankenwagen, die Polizei musste den Unfallort sperren.

Mehr in Kürze

(top)