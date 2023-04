Tod im Kühlcontainer in Düsseldorf Zwei mögliche Todesursachen – und die Frage nach dem Warum

Es ist fast drei Monate her, dass ein 21-Jähriger tot im Kühlcontainer eines Düsseldorfer Supermarkts lag. Und noch immer gibt es viele offene Fragen zu dem Todesfall. So lässt sich bis heute nicht eindeutig sagen, woran er gestorben ist. Auch nach der Obduktion gibt es zwei Optionen. Sicher ist mittlerweile, dass der junge Mann in der Transportbox starb – in Folge des Einsperrens. Die Autopsie hat ergeben, dass der 21-Jährige entweder in dem Container erstickt ist oder dass er einen Hitzetod erlitt, weil sich der Körper des Mannes in dem engen Raum zu stark erwärmte. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.