Auto-, Bus- und Bahnverkehr beeinträchtigt : Zwei Feuerwehreinsätze am Worringer Platz in Düsseldorf

Düsseldorf Bereits zum zweiten Mal musste die Feuerwehr am Samstag zu einem Einsatz rund um den Worringer Platz ausrücken. Nachdem am Nachmittag ein Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen war, ist es am Abend wenige Meter entfernt erneut zu einem Brand gekommen.

Am Abend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zur Worringer Straße gerufen. Noch ist unklar, wie schwer der Brand ist und ob Menschen verletzt wurden. Klar ist allerdings, dass sowohl die Bahnen als auch die Fernbusse massiv behindert werden. Die Rheinbahn meldet, dass die Linien 704 und 709 umgeleitet werden.

Der Bus-Fernbahnhof kann momentan nicht von den Bussen angefahren werden.

Am Nachmittag war bereits ein Feuer in einem Kellerraum an der Ecke Ackerstraße ausgebrochen. Der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Niemand war dabei verletzt worden, Bewohner des Hauses wurden jedoch hinausgeführt und vom Rettungsdienst untersucht.

Warum das Feuer in dem Kellerraum ausbrach, ist bislang unklar. Laut dem Sprecher wurde auch das Amt für Verbraucherschutz informiert. Die Straße war während der Löscharbeiten gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war beeinträchtigt.

