Zeuge gab Hinweis Zwei Einbrecherinnen in Düsseldorf-Flingern gefasst

Am Dienstagmittag hörte ein 40-jähriger Mann in seinem Homeoffice verdächtig laute Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Neanderstraße. Als er nachsah, erblickte er drei Frauen, die fluchtartig die Treppe hinunterliefen. Da der Mann die drei Frauen nicht kannte und ihm das Trio in Verbindung mit den zuvor gehörten Geräuschen verdächtig vorkam, lief er den mutmaßlichen Einbrecherinnen hinterher.