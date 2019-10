Zeitgleiche Razzia : Drei Festnahmen bei SEK-Einsatz in Düsseldorfer Shisha-Bar

Düsseldorf Bei einem SEK-Einsatz in Düsseldorf sind in der Nacht auf Samstag drei Menschen festgenommen worden. Zeitgleich führte die Polizei eine Razzia im Stadtgebiet durch.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es in Düsseldorf eine großangelegte Razzia. Die Polizei durchsuchte mehrere Shisha-Bars im Stadtgebiet, wie ein Sprecher am Samstagmorgen sagte.

Zeitgleich sei die Polizei zu einem Einsatz an die Rethelstraße im Stadtteil Zoo alarmiert worden, der nichts mit der Razzia zu tun gehabt habe. Einem Zeugen zufolge habe es Hinweise auf Waffen und Erpressung in der Shisha-Bar „Millions“ gegeben, sagte der Sprecher weiter. So habe es wegen mutmaßlicher ausstehender Zahlungen Geldforderungen gegeben.

Die Polizei rückte daher mit einem Großaufgebot sowie einem Spezialeinsatzkommando an. Vor Ort wurden drei Männer festgenommen. Es habe allerdings keine Bedrohungslage gegeben, sagte der Sprecher. Ob Waffen gefunden wurden, war am Samstag unklar. Die Düsseldorfer Polizei will sich am Sonntag ausführlich zur Razzia äußern.

(mba)