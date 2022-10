„Wir wollten Präsenz zeigen“ : Zoll kontrolliert 460 Personen auf Düsseldorfer Flughafengelände

Düsseldorf Eine solch große Kontrollaktion auf dem gesamten Flughafengelände in Düsseldorf hatte der Zoll noch nie zuvor durchgeführt. Gemeinsam mit der Polizei wurden 460 Personen überprüft. Dabei wurden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.

Bis spät in die Nacht haben Zöllner am Dienstag auf dem gesamten Flughafengelände Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Eine solch große Aktion habe es dort noch nie gegeben, sagt ein Sprecher des Zolls. „Wir wollten damit Präsenz zeigen - und zwar auf dem ganzen Flughafen, nicht nur in den Terminals.“ Unter anderem konnten dabei Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt werden.