Zum wiederholten Mal erwischt Zoll in Düsseldorf beschlagnahmt 3000 Zigaretten und gefälschte Kleidung

Der 54-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Türkei reiste mit drei großen Kartons sowie Handgepäck. In den Kartons fanden die Zöllnerinnen und Zöllner nicht nur insgesamt 3000 Stück Zigaretten diverser Marken, sondern auch eine Vielzahl original verpackter Kleidungsstücke bekannter Luxusmarken. Bei diesen wurde schnell ersichtlich, dass es sich ausschließlich um Produktfälschungen handelte. Der Reisende gab an, all diese Sachen lediglich für Freunde und Familie mitgebracht zu haben, keinen Handel damit zu treiben und am folgenden Tag auch bereits wieder zurück in die Türkei reisen zu wollen.