Düsseldorf-Niederkassel : Zivilfahnder verhindern Diebstahl von 90.000-Euro-SUV

Düsseldorf Einen 90.000 Euro teuren Range Rover haben Diebe in Düsseldorf-Niederkassel gestohlen. Kurz vor der Stadtgrenze konnten Zivilfahnder der Polizei sie stoppen. Drei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Den Diebstahl eines 90.000 Euro teuren Range Rover konnten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Mitte in der Nacht zu Dienstag vereiteln. Bevor sich ein Tatverdächtiger mit dem gestohlenen Fahrzeug ins Ruhrgebiet absetzten konnte, schlugen die Fahnder zu und nahmen den Fahrer an der Stadtgrenze und seine beiden Komplizen am Tatort fest.