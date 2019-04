Auf der Kö in Düsseldorf : Polizei fasst Ladendiebe auf frischer Tat

Auf der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf Als die Fahnder das Quartett festnehmen wollten, schlossen sich die drei Männer und die Frau im Auto ein. Die Beamten mussten die Scheiben einschlagen. um sie festnehmen zu können.

Mit ziemlichem Aufwand waren am Donnerstagnachmittag vier Ladendiebe auf der Kö unterwegs. Einer ging zu Fuß und begutachtete diverse Geschäfte, telefonierte dabei mit zwei Komplizen, die mit dem Auto langsam hinterher fuhren.

Einen Diebstahlsversuch in den Schadow Arkaden zusammen mit einem dritte Komplizen vereitelten die Mitarbeiter dort. Das Quartett wurde zu dieser Zeit bereits von Zivilfahndern der Polizei observiert.

Die beobachteten auch, wie die beiden Fußgänger ein Juweliergeschäft an der Kö betraten und später diverse Gegenstände in ihr Begleitfahrzeug reichten. Als die Verdächtigen dann auch in den Wagen stiegen, wurde der von den Polizisten gestoppt.