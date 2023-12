Feuer in Düsseldorf Fünf Verletzte bei Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwochmittag kam es zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße. Nur wenige Minuten nach der Meldung bei der Feuerwehr trafen die ersten Einsatzkräfte vor Ort ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und weil nicht klar war, wie viele Personen betroffen sein könnten, forderte der Einsatzleiter weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst an.