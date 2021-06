Einsatz in Düsseldorf : Zehnjähriger findet vermisstes Kind und bringt es nach Hause

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Ein zehnjähriger Junge hat in Düsseldorf ein Kind nach Hause gebracht, nachdem er dieses zuvor weinend auf dem Gehweg angetroffen hatte. Das Kind war zuvor von den Eltern als vermisst gemeldet worden. Die Polizei lobte den Jungen für seinen Spürsinn und sein Feingefühl.

Ein glückliches Ende hat am Freitagmorgen in Düsseldorf die Suche nach einem vermissten Kind gefunden. Der fünf Jahre alte Junge hatte sich im Stadtteil Wersten unbemerkt von seinem Elternhaus entfernt und sich anschließend verlaufen. Nach Polizeiangaben saß er weinend auf dem Gehweg an der Itterstraße, als ein Zehnjähriger auf seinem Weg zur Schule auf dem Rad vorbeikam und ihn ansprach.