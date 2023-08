Evakuierung bis 24 Uhr Zehn Zentner schwere Fliegerbombe in Düsseldorf gefunden

Düsseldorf · Eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagabend in Düsseldorf gefunden worden. Voraussichtlich müssen bis zu 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

07.08.2023, 22:18 Uhr

Ein Teil einer Fliegerbombe ist im Erdreich zu erkennen. (Symbolfoto) Foto: dpa/---

Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Düsseltal ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wiege zehn Zentner, also 500 Kilogramm, teilte die Stadt Düsseldorf am Montag unter anderem bei Twitter mit. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden Eine bei Bauarbeiten in Düsseltal/Zoo gefundene amerik. 10-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg wird im Laufe der Nacht entschärft. Dazu müssen bis spät. 24 Uhr in einem 500 m-Radius(Gefahrenbereich A) um die Fundstelle (Ahnfeldstr.) bis zu 13.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. pic.twitter.com/TdrfO5iVuu — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) August 7, 2023 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Sie soll laut Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag entschärft werden. Dazu sollten bis 24 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle den Bereich verlassen – das betraf den Informationen zufolge 13.000 Menschen. Seitens der Rheinbahn müssen die Straßenbahnlinien U71, 706, 708, 725 ab Sperrung der Straßen ihre Fahrten bis zum Ende der Entschärfung einstellen. Die Buslinie 812 ist ebenfalls betroffen, wie die Stadt Düsseldorf mitteilt. Menschen, die wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können den Transport über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 19222 bestellen.

(albu/dpa)