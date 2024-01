Zehn Verdächtige nach Raubtaten in Düsseldorf „Die Täter haben sich durch besondere Brutalität in jungen Jahren ausgezeichnet“

Die Polizei hat zehn Jugendliche festgenommen, die an zwei schweren Raubtaten in Bilk und Volmerswerth beteiligt gewesen sein sollen. Am Dienstag durchsuchten Kriminalbeamte mehrere Wohnungen in Düsseldorf und Neuss. Im Dezember wurde bereits ein tatverdächtiger 17-Jähriger festgenommen, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt.