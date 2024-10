Brand in Düsseldorf Zehn Menschen und ein Hund vor Feuer gerettet

Wegen eines Brandes wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag um 2.25 Uhr alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus am Volkardeyer Weg in Lichtenbroich wurde ein Feuer gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Bewohner vor dem Haus, weitere Menschen sollten sich aber noch im Gebäude befinden.