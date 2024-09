Gemeinsame Aktion von Zoll, Polizei und Steuerfahndung Wohnung in Düsseldorf von Spezialeinheit durchsucht

Rund 200 Einsatzkräfte des Zolls, der Steuerfahndung Köln und der Polizei waren am frühen Montagmorgen in mehreren Städten in NRW im Einsatz, darunter auch im Düsseldorfer Hafengebiet. Dort wurde mit Unterstützung einer Spezialeinheit der Polizei in einem Gebäude in der Speditionsstraße eine Wohnung durchsucht.